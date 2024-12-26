Прокурор и бизнес-омбудсмен Кабардино-Балкарии провели совместный прием

Прокурор Кабардино-Балкарской Республики Николай Хабаров и региональный Уполномоченный по защите прав предпринимателей Юрий Афасижев провели заключительный в уходящем году совместный прием субъектов малого и среднего бизнеса.
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