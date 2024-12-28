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Царьград

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Российские войска в зоне "Восток": Потери ВСУ за сутки составили 150 человек

Российские войска в зоне "Восток": Потери ВСУ за сутки составили 150 человек

В зоне ответственности группы войск "Восток" за сутки были нанесены значительные потери Вооружённым силам Украины.

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