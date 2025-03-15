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Песков заявил о сокращающемся для ВСУ времени сложить оружие под Курском

Песков заявил о сокращающемся для ВСУ времени сложить оружие под Курском

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что предложения Владимира Путина украинским боевикам сдать оружие в Курской области сохраняет актуальность, однако оставшееся время для принятия решения сокращается.

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