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Источник: производство новейших торпед Ихтиозавр будет увеличено с 2023 года

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Объемы производства перспективных электрических торпед УЭТ-1 (шифр "Ихтиозавр") будут наращиваться с 2023 года.

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