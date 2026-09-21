В Москве спасли мать с трехлетней дочкой после трех лет рабства

Три года россиянка находилась в рабстве с маленькой дочерью. В настоящее время она живет у одного из волонтеров и находится в безопасности.
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