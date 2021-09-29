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Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил "Росгосстрах" со 100-летием

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил "Росгосстрах" со 100-летием

6 октября 2021 года компании "Росгосстрах" исполняется 100 лет. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин направил генеральному директору Геннадию Гальперину и коллективу ПАО СК "Росгосстрах" приветственный адрес, в котором поздравил со знаменательной датой, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ПАО СК "Росгосстрах".

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