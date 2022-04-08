Свечников – 3-я звезда матча с «Баффало»: 2 передачи, 2 броска и 4 хита за 14:59. У него 62 очка в 68 играх

Андрей Свечников сделал 2 передачи в матче с «Баффало» и стал 3-й звездой. Россиянин помог «Каролине» справиться с «Сэйбрс» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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