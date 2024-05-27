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МВД России объявило в розыск двух украинских генералов

МВД России объявило в розыск двух украинских генералов

В России объявлены в розыск два украинских генерала, следует из материалов МВД РФ. Речь идет о замглавы генштаба ВСУ бригадного генерала Владимире Горбатюке и экс-командующем силами логистики ВСУ генерал-лейтенанте Олеге Вишневском.

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