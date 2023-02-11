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КХЛ. «Авангард» против СКА, «Трактор» примет «Адмирал», «Салават» сыграет с «Витязем»

«Авангард» примет СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ. «Трактор» сыграет с «Адмиралом», «Салават Юлаев» – с «Витязем», «Торпедо» будет противостоять «Спартаку».

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