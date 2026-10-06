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В подвале дома на Советской в Борзе прорвало 60 метров теплосети

В подвале дома на Советской в Борзе прорвало 60 метров теплосети

В городе Борзя Забайкальского края специалисты комитета муниципального хозяйства провели повторное обследование подвала дома № 50 по улице Советской.

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