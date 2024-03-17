«Замужняя невеста»: женитьба двести лет тому назад

В Театре Моссовета — премьера спектакля Евгения Марчелли «Замужняя невеста» с Марией КнушевицкойПРЕСС-СЛУЖБА ТЕАТРА МОССОВЕТА Екатерина Девкина и Марина Кондратьева в спектакле «Замужняя невеста»читайте на monocle.
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