Нардеп Скороход признала невозможность возвращения Украины к границам 1991 года

Народный депутат Верховной Рады Анна Скороход, основываясь на беседах с украинскими военнослужащими, находящимися на линии боевого соприкосновения, признала невозможность возвращения бывшей советской республики к границам 1991 года.
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