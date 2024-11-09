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Нардеп Скороход признала невозможность возвращения Украины к границам 1991 года

Нардеп Скороход признала невозможность возвращения Украины к границам 1991 года

Народный депутат Верховной Рады Анна Скороход, основываясь на беседах с украинскими военнослужащими, находящимися на линии боевого соприкосновения, признала невозможность возвращения бывшей советской республики к границам 1991 года.

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