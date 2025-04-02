Тюремным охранникам напишут кодекс этики

Сотрудникам ФСИН хотят дать больше прав и четче обозначить обязанности. Например, предлагают позволить не возвращать деньги за обучение при переходе на военную или государственную службу и закрепить право на психологическую помощь.
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