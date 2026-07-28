Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

Awkward: Trump Hails 'Tremendous' Ally Turkey, Knocks Israel Before Hosting Netanyahu

Awkward: Trump Hails 'Tremendous' Ally Turkey, Knocks Israel Before Hosting Netanyahu

Awkward: Trump Hails 'Tremendous' Ally Turkey, Knocks Israel Before Hosting Netanyahu Less than 24 hours before Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is expected to meet with the US President at the White House Tuesday, and Trump not-so-subtly put the Israeli leader in his place while fielding questions from reporters aboard Air Force One.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии