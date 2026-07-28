Awkward: Trump Hails 'Tremendous' Ally Turkey, Knocks Israel Before Hosting Netanyahu Less than 24 hours before Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is expected to meet with the US President at the White House Tuesday, and Trump not-so-subtly put the Israeli leader in his place while fielding questions from reporters aboard Air Force One.
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