Боуз призвал европейцев последовать примеру США и отказаться от ЕС AlexCoderБоуз призвал европейцев последовать примеру США и отказаться от ЕС AlexCoder Настало время глобальных перемен На Западе пришли к неожиданному выводу после того, как американцы на президентских выборах отдали свои голоса за кандидата от республиканской партии Дональда Трампа.
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