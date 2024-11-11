Боуз призвал европейцев последовать примеру США и отказаться от ЕС AlexCoderБоуз призвал европейцев последовать примеру США и отказаться от ЕС AlexCoder Настало время глобальных перемен На Западе пришли к неожиданному выводу после того, как американцы на президентских выборах отдали свои голоса за кандидата от республиканской партии Дональда Трампа.