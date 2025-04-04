Republicans Play Powerless on Tariffs

“Faced with President Donald Trump’s sweeping new tariffs, Wall Street traders voted with their dollars Thursday, selling off trillions in stock market value amid growing fears of inflation and recession,” Politico reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)