Watch: 'Being Heumann' revisits Judy Heumann's fight for disability rights

"Being Heumann," a new film directed by Sian Heder and starring Ruth Madeley as disability rights activist Judy Heumann, releases in November.
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