Сибирячка вспомнила, как погладила манула в Новосибирском зоопарке

Пушистый манул не оценил поползновений в свою сторону от посетительницы новосибирского зверинца.Жительница Новосибирска Анастасия поделилась поучительной историей о том, почему не надо гладить манула в зоопарке.
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