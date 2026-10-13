После саммита в Анкаре европейские союзники подтвердили свою готовность увеличить расходы и приверженность 5-й статье во имя создания концепции «НАТО 3.
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