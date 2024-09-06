Наряды блогерши на свадьбу обругали в сети фразой «подойдут для секс-похорон»

Пользователи сети обругали наряды американской блогерши Ари Киця на свадьбу. Соответствующие ролик и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).