Российские гимнасты вышла в финал командного многоборья на чемпионате мира в Роттердаме.В российскую команду включены Арсений Духно, Даниел Маринов, Савелий Съедин, Сергей Найдин и Илья Заика, спортсмены набрали в сумме 249,162 балла.
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