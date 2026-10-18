Российские гимнасты вышла в финал командного многоборья на чемпионате мира в Роттердаме.В российскую команду включены Арсений Духно, Даниел Маринов, Савелий Съедин, Сергей Найдин и Илья Заика, спортсмены набрали в сумме 249,162 балла.