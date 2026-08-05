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Угальде вошел в топ-5 легионеров-бомбардиров «Спартака»

Угальде вошел в топ-5 легионеров-бомбардиров «Спартака»

Коста-риканский нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Манфред Угальде, оформив дубль в ворота «Оренбурга» (5:1) в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России, вошел в число пяти лучших легионеров-бомбардиров в истории красно-белых, сообщается в соцсетях клуба.

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