Военнослужащие расчетов ударных FPV-дронов 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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