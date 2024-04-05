Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • алиса алиска
    это не дно, это просто деменция. Пугачева- самоходная бабулькаЭто даже не дно: ...
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    Признать всю эту долбанную "элиту" экстремистами, как и ЛГБТ!!! Пересажать всю эту пидорасню не глядя на их прежние з...Сатанинские забав...
  • ВераВерная
    Спасибо за уточнение. Я уже ответила по этому поводу Людмиле Бер. Комментарий выше.Сатанинские забав...

Несистемная оппозиция России развернула опасный тренд защиты прав мигрантов

Несистемная оппозиция России развернула опасный тренд защиты прав мигрантов

  Опасный и разрушительный рефрен решили лоббировать через научные круги несистемные оппозиционеры, среди которых много иноагентов, откровенных русофобов и просто ненавидящих Россию сторонников пресловутой евроатлантической интеграции, кому уроки той же Украины пошли не в пользу.

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