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На Южный Урал вновь надвигаются снег и метели

На Южный Урал вновь надвигаются снег и метели

В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в пятницу, 12 января, в отдельных районах региона ожидаются снег, порывы ветра до 18 метров в секунду, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица в виде снежного наката.

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