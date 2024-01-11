На Южный Урал вновь надвигаются снег и метели

В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в пятницу, 12 января, в отдельных районах региона ожидаются снег, порывы ветра до 18 метров в секунду, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица в виде снежного наката.