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Село и цивилизация

Село и цивилизация

Задолго до начала СВО автору товарищ-луганчанин рассказал крайне показательную историю, которую можно было бы, верно, пропустить мимо ушей как обычную обывательскую болтовню.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Переваривать Украину можно только мелкими кусочками. 10 лет уже как Крым в России и до сих пор его не переварили. Ничего страшнее украинского менталитета в мире нет. Это яд, которым можно отравиться, если нет противоядия.  Поэтому надо остановиться на 4-х областях и заняться их очисткой. А потом уже пытаться &quot;денацифицировать&quot; всю Украину.
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Сергей Андросов
Хохлонаследие в действии!
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