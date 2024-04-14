Село и цивилизация

Natalija Osminina

Переваривать Украину можно только мелкими кусочками. 10 лет уже как Крым в России и до сих пор его не переварили. Ничего страшнее украинского менталитета в мире нет. Это яд, которым можно отравиться, если нет противоядия. Поэтому надо остановиться на 4-х областях и заняться их очисткой. А потом уже пытаться "денацифицировать" всю Украину.