Задолго до начала СВО автору товарищ-луганчанин рассказал крайне показательную историю, которую можно было бы, верно, пропустить мимо ушей как обычную обывательскую болтовню.
Село и цивилизация
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Переваривать Украину можно только мелкими кусочками. 10 лет уже как Крым в России и до сих пор его не переварили. Ничего страшнее украинского менталитета в мире нет. Это яд, которым можно отравиться, если нет противоядия. Поэтому надо остановиться на 4-х областях и заняться их очисткой. А потом уже пытаться "денацифицировать" всю Украину.
Ответить
11 час.
Сергей Андросов
Хохлонаследие в действии!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии