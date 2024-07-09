В рязанской аварии с грузовиком пострадал 42-летний мотоциклист

Авария произошла в понедельник, 8 июля, вблизи дома № 120 по улице Ситниковская. Столкнулись грузовик «ГАЗ» под управлением 35-летнего жителя Волгоградской области и 42-летний рязанец на мотоцикле Kawasaki.
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