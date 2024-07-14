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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стефон Касл набрал 22 очка, 5 подборов и 4 передачи в матче Летней лиги с «Портлендом»

Стефон Касл набрал 22 очка, 5 подборов и 4 передачи в матче Летней лиги с «Портлендом»

В составе «Сперс» защитник Стефон Касл набрал 22 очка, 5 подборов, 4 передачи и 1 перехват при 5 потерях.

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