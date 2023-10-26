Поправки Губернатора о повышении зарплат бюджетникам единогласно поддержаны ЗакСобранием региона

В ходе сессии Законодательного Собрания региона 26 октября в двух чтениях одобрен проект закона «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», представленный исполняющим обязанности заместителя Председателя Правительства Новосибирской области – министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталием Голубенко.