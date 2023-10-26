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Вечерний Новосибирск

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Поправки Губернатора о повышении зарплат бюджетникам единогласно поддержаны ЗакСобранием региона

Поправки Губернатора о повышении зарплат бюджетникам единогласно поддержаны ЗакСобранием региона

В ходе сессии Законодательного Собрания региона 26 октября в двух чтениях одобрен проект закона «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», представленный исполняющим обязанности заместителя Председателя Правительства Новосибирской области – министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталием Голубенко.

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