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То, что сказал депутат Фёдоров, — это гимн потребителя. То есть в тылу живут потребители, которые умрут от голода без доставки колбасы и за её доставку готовы будут заплатить больше, чем эта колбаса стоит, лишь бы не выходить из дома

То, что сказал депутат Фёдоров, — это гимн потребителя. То есть в тылу живут потребители, которые умрут от голода без доставки колбасы и за её доставку готовы будут заплатить больше, чем эта колбаса стоит, лишь бы не выходить из дома

Большой резонанс на этой неделе вызвали слова депутата ГД Евгения Фёдорова, выступившего в защиту мигрантов.

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