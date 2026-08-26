В Смоленске переезжает международный молодежный фестиваль баскетбола (фото)

Фестиваль «Смоленская крепость» пройдет на другой площадке. Публикуем обновленную афишу. Международный молодёжный фестиваль баскетбола 3х3 Концерна Росэнергоатом «Смоленская крепость» состоится 30 августа во Дворце спорта «Юбилейный».
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