Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 497 подписчиков

Эрдоган признал, что Орбан столкнулся с усиленным нападками из-за Украины

Эрдоган признал, что Орбан столкнулся с усиленным нападками из-за Украины

По словам президента Турции, Запад нападает на премьера Венгрии из-за его плана по УкраинеСегодня турецкий лидер признал очевидное — премьер-министра Венгрии Виктора Орбана критикует весь Запад.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх