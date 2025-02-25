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«Кубок Шафигулина -2025» пройдет в Челябинске

«Кубок Шафигулина -2025» пройдет в Челябинске

Его главная задача – просмотр и развитие молодых талантливых футболистов.  Традиционный футбольный турнир на призы заслуженного работника физической культуры Михаила Григорьевича Шафигулина состоится в Челябинске на этой неделе.

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