«Кубок Шафигулина -2025» пройдет в Челябинске

Его главная задача – просмотр и развитие молодых талантливых футболистов. Традиционный футбольный турнир на призы заслуженного работника физической культуры Михаила Григорьевича Шафигулина состоится в Челябинске на этой неделе.
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