Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Умep на посту

Умep на посту

Граждане США никак не могут определиться, что для них предпочтительнее, то, что Байден будет избран, но протянет на своем посту недолго, или то, что они изберут на новый срок человека с явными расстройствами психологического толка.

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