Польша подвергает экономику Украины напряженности: Германия высказала обеспокоенность Елена ВайленкоВ статье немецкого журнала Spiegel от 5 ноября 2023 года поднимается важный вопрос о возрастающем напряжении в отношениях между Польшей, Украиной и Германией, и его влиянии на экономику Украины.