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Закон и Порядок

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За что с 2014-го года воевал Тарас?

За что с 2014-го года воевал Тарас?

СЕРГЕЙ  ВАСИЛЬЕВ   Боевик ВСУ не понимает за что он воевал с 2014 года. "Я с 2014 года воевал за это государство, а оно выгоняет моих братьев и отцов из Киево-​Печерской лавры, запрещает нашу православную церковь УПЦ.

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