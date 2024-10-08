За что с 2014-го года воевал Тарас?

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ Боевик ВСУ не понимает за что он воевал с 2014 года. "Я с 2014 года воевал за это государство, а оно выгоняет моих братьев и отцов из Киево-​Печерской лавры, запрещает нашу православную церковь УПЦ.