Театр «Мастеровые» из Набережных Челнов приедет с гастролями в новосибирский театр «Старый дом»

С 28 по 30 июня на сцене Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом» пройдут гастроли известного театра из Набережных Челнов «Мастеровые» в рамках федеральной программы «Большие гастроли».
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