Кремль не спешит планировать встречу Путина и Трампа

На фоне прошедших российско-американских политических консультаций можно сделать вывод, что президент России Владимир Путин, очевидно, не желает проводить встречу с американским коллегой Дональдом Трампом.
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Клоун использует ЕС в своих интересах как и ЕС использует Киев и каждый в достижении своих целей! Путин так же не отталкивает США и ведёт с ними переговоры и каждый тянет время для выигрышных позиций! Политика грязное дело, но уметь в ней вращаться удел Президентов и залог успеха !