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Лукашенко: В Белоруссии проверят всю армию вплоть до мобилизации

Лукашенко: В Белоруссии проверят всю армию вплоть до мобилизации

«Армию надо встряхнуть»: Лукашенко заговорил о проверке вплоть до мобилизацииПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости проверить готовность всей армии республики.

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