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Благодаря прокуратуре жительнице Татарстана вернули квартиру, которую отобрали аферисты

Благодаря прокуратуре жительнице Зелендольска вернули квартиру, которую у нее отобрали аферисты. Как рассказали в прокуратуре Татарстана, в марте этого года 87-летнюю женщину, инвалида 3 группы и блокадницу Ленинграда, обманули мошенники.

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