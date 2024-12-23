Благодаря прокуратуре жительнице Татарстана вернули квартиру, которую отобрали аферисты

Благодаря прокуратуре жительнице Зелендольска вернули квартиру, которую у нее отобрали аферисты. Как рассказали в прокуратуре Татарстана, в марте этого года 87-летнюю женщину, инвалида 3 группы и блокадницу Ленинграда, обманули мошенники.