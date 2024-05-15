Грустная статья о наградах паркетных генералов: Тимуру Иванову и спины не хватит, чтобы их все повесить...

Карпович Владимир

Награда,для того и награда,чтобы ей гордиться!!!!А,чем может гордиться бывший зам.Может он придумал новый Кинжал-2,или новый СУ-57 невидимый,который так-же в пространстве перемещается,или корабль-невидимку,а я забыл-он придумал людей перемещать в пространстве,это прорыв.А может новый динамит,порох,сплав который перевернет все и везде,не только в армии...Это все печально,и смешно!Все взрослые люди,и не надо считать других тупее себя-а тем более народ.Мне мать в детстве говорила-запомни сынок!