Чистки в министерстве обороны Артём Шейнин пишет: Уголовное дело заведено в отношении начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщил Следственный Комитет.
Грустная статья о наградах паркетных генералов: Тимуру Иванову и спины не хватит, чтобы их все повесить...
Комментарии
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Карпович Владимир
Награда,для того и награда,чтобы ей гордиться!!!!А,чем может гордиться бывший зам.Может он придумал новый Кинжал-2,или новый СУ-57 невидимый,который так-же в пространстве перемещается,или корабль-невидимку,а я забыл-он придумал людей перемещать в пространстве,это прорыв.А может новый динамит,порох,сплав который перевернет все и везде,не только в армии...Это все печально,и смешно!Все взрослые люди,и не надо считать других тупее себя-а тем более народ.Мне мать в детстве говорила-запомни сынок!
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7 час.
АА
Алекс Архипов
Где взял?! Где взял?! ... купил!
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5 час.
виталий панов
Юра Кузнецов подписывал командировку на сафари,где Иванов участвовал в отстреле редких животных от 40 до 100 тыс.$.Как возвращался с трофеем-очередная высокая награда!
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5 час.
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