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Барко восстановился от вируса и возобновил тренировки в общей группе «Спартака» накануне матча с «Факелом»

Барко восстановился от вируса и возобновил тренировки в общей группе «Спартака» накануне матча с «Факелом»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко восстановился после болезни, из-за которой пропустил несколько матчей.

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