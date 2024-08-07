🇷🇺 ⚠️Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника💥 #ВСУ #СВО #Украина #ЗСУ #СУ25.
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🇷🇺 ⚠️Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника💥 #ВСУ #СВО #Украина #ЗСУ #СУ25.
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