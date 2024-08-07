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Военные новости ★ спецоперация

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  • Валентин Щербаков
    Под Курск надо герасимова отправить за его подлости к настящим, не паркетным, генералам....Находящегося под ...
  • Владимир Карпов
    Слава Богу, что, похоже, под канонаду ВСУ наши наконец-то проснулись и начинают что-то реальное делать, а то похоже, ...🤬🇷🇺🇺🇦 Курско...

🇷🇺 ⚠️Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника💥 #ВСУ #СВО #Украина #ЗСУ #СУ25.

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