С книжных страниц на сцену с атрибутами зимнего праздника: театры Севастополя подготовили широкий выбор спектаклей

Где найти новогоднее настроение, если погода за окном совсем не праздничная и выехать в зимнюю сказку не получится? Попасть в атмосферу волшебства можно, не выезжая из города, пусть и всего на час, уверены в театрах Севастополя.
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