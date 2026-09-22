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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрист Анцелиович: «В CAS ISU придется раскрыть, почему они считают, что Валиева не соответствует критериям допуска. Тренировки в школе Навки не являются критерием»

Спортивный юрист Анна Анцелиович оценила перспективы обжалования Камилой Валиевой решения ISU об отзыве ее нейтрального статуса в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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