Изображения с атомным разрешением показывают, почему лед такой скользкий

Физики из Китая раскрыла причину скользкости льда. В исследовании, опубликованном в Nature, они использовали атомно-силовую микроскопию, чтобы поближе рассмотреть поверхность льда при разных температурах, сообщает Phys.
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