Политика как он...
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Политика как она есть

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Спасатели нашли тела трех погибших в результате крушения самолета в Южной Корее

Спасатели нашли тела трех погибших в результате крушения самолета в Южной Корее

Спасатели нашли тела трех погибших при крушении патрульного самолета P-3 в Южной Корее. Об этом в четверг, 29 мая, сообщает Рёнхап.

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