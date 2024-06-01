Профилактическая беседа по соблюдению правил дорожного движения.

24 мая в рамках проводимого комплекса мероприятий по предупреждению наездов на уязвимых участников дорожного движения с воспитанниками старшей группы проведена профилактическая беседа старшим инспектором РДПС службы отдела госавтоинспекции УВД Бобруйского горисполкома капитаном милиции Ивановым М.
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