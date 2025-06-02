Врач Пахилин: движение бодипозитива – это удар по демографии и дорога в ад

Из-за увеличения числа последователей движения бодипозитива ожирение становится нормой, а взрослые прививают детям неправильные ценности, считает член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин.
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