В США предложили Трампу и Путину решение о судьбе Зеленского

Макгрегор: Трамп и Путин должны сделать вывод, что Зеленского нужно убрать Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Glenn Diesen предложил президентам США и России Дональду Трампу и Владимиру Путину решение о судьбе их украинского коллеги Владимира Зеленского.